Пожилая петербурженка отдала лжеполицейскому 180 тысяч ради спасения сына

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 1 февраля, в полицию Петербурга обратилась пенсионерка 1945 года рождения. Она заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В этот же день около 11:10 на телефон женщины якобы позвонил ее 43-летний сын. Мужчина пояснил, что упал на улице и при падении задел девушку, которая упала, ударилась головой об асфальт и умерла.

Далее "сын" пенсионерки передал трубку незнакомцу. Он представился сотрудником полиции и предложил замять дело за 800 тысяч рублей. Такой суммы у женщины не оказалось. В банке она сняла только 180 тысяч рублей и передала их на улице некоему Борису.

По возвращении домой пенсионерка решила позвонить сыну. Он заявил, что находится дома и описанных событий не происходило.

В настоящий момент полиция ведет розыск преступника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Фото: pixabay.com