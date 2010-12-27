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Петербургская пенсионерка лишилась 150 тысяч после "снятия порчи"
Сегодня, 12:05
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IRINA_CHALKINA

Петербургская пенсионерка лишилась 150 тысяч после "снятия порчи"

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В квартиру к женщине пришла незнакомая цыганка.

В минувший вторник, 24 сентября, в полицию обратилась пенсионерка, которую обокрала незнакомка под предлогом "снятия порчи". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в Калининском районе. По словам 67-летней петербурженки, к ней в квартиру постучалась незнакомка, которая предложила "снять порчу". После оказанных услуг у пенсионерки исчезли 11 тысяч рублей и драгоценности. Общая сумма ущерба 150 тысяч рублей. 

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что жительница Ленобласти пойдет под суд за избиение 3-летней малышки молотком для мяса.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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