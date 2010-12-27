Петербургская пенсионерка лишилась 150 тысяч после "снятия порчи"

В квартиру к женщине пришла незнакомая цыганка.

В минувший вторник, 24 сентября, в полицию обратилась пенсионерка, которую обокрала незнакомка под предлогом "снятия порчи". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в Калининском районе. По словам 67-летней петербурженки, к ней в квартиру постучалась незнакомка, которая предложила "снять порчу". После оказанных услуг у пенсионерки исчезли 11 тысяч рублей и драгоценности. Общая сумма ущерба 150 тысяч рублей.

По факту инцидента проводится проверка.

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