В Петербурге компания производила опасную для жизни питьевую воду

Потребителей умышленно вводили в заблуждение относительно свойств воды.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу проверили производителя бутилированной питьевой воды, компанию "Лагуна", и выявили грубые нарушения на производстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что вода производилась в условиях, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. Кроме того, у компании отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность воды. Также производитель намерено вводил в заблуждение потребителей относительно свойств воды.

Информацию о нарушениях передали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор Петербурга обнаружил подпольный цех по поставке воды для кулеров.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу