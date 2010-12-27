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Петербургская компания открыла завод в Финляндии
Сегодня, 19:02
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Петербургская компания открыла завод в Финляндии

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На строительство ушло около 3 млн евро.

В Финляндии открылся завод российской компании по производству беспроводных систем и охранно-пожарной сигнализации. Предприятие станет первым представителем отечественного бизнеса в городе Савонлинна. 

Планируется, что на заводе "Аргус-Спектр" будут производить около 500 тыс. систем в год, среди сотрудников - около 100 финских специалистов, которые прошли обучение в центре профобразования. 

На проектную мощность объект в Финляндии выйдет через несколько лет. В завод вложено около трех млн евро. 

Компания была основана в 1993 году. 

Фото: argus-spectr.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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