Петербургская компания открыла завод в Финляндии

В Финляндии открылся завод российской компании по производству беспроводных систем и охранно-пожарной сигнализации. Предприятие станет первым представителем отечественного бизнеса в городе Савонлинна.
Планируется, что на заводе "Аргус-Спектр" будут производить около 500 тыс. систем в год, среди сотрудников - около 100 финских специалистов, которые прошли обучение в центре профобразования.
На проектную мощность объект в Финляндии выйдет через несколько лет. В завод вложено около трех млн евро.
Компания была основана в 1993 году.
Фото: argus-spectr.ru
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