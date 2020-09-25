Петербургская Филармония имени Шостаковича открывает новый сезон

Традиционно новый сезон открывается в день рождения композитора Дмитрия Шостаковича.

В день рождения всемирно известного композитора открывается новый сезон в петербургской Филармонии. Об особенностях нового сезона узнали корреспонденты Piter.tv.

Как следует новому "антивирусному" тренду, на входе будут измерять температуру, напоминать о социальной дистанции, ношении перчаток и масок. Два ближайших сезона пройдут под знаком 100-летия филармонии. В пятницу сезон откроется Первой симфонией Шостаковича и Третьим фортепианным концертом Рахманинова.

В двух фойе Большого зала откроется выставка о Филармонии, где можно будет увидеть уникальные материалы из собрания музыкальной библиотеки.

В афише представлены концерты с оркестрами ведущих дирижёров и солистов России. Впервые после пандемии – 26 сентября – выступит Академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Николая Алексеева. На сцене выступят приглашённые дирижёры – Даниэле Гатти, Эммануэль Кривин, Элиаху Инбал и Ион Мари.

В декабре зрителей ждет Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств". В этом году он будет посвящён 250-летию со дня рождения Бетховена. В честь юбилейного 2021 года состоится презентация digital-проекта "Столетие Филармонии". В "цифровой летописи" будут собраны биографии артистов, записи избранных концертов, лекции и образовательные курсы.

Ранее мы сообщали о том, что дирижера Александра Дмитриева поздравили с юбилеем губернатор Петербурга Алексадр Беглов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Видео: Piter.tv