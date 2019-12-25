Торги неоактивами на Петербургской бирже превысили 59 млрд рублей за день

Петербургская биржа обновила рекорд дневного оборота неоактивами.

Петербургская биржа 23 октября установила рекорд дневного объёма торгов неоактивами. Оборот достиг 59,7 млрд рублей, превысив предыдущий максимум, зафиксированный 21 августа, на 6,7%.

Наибольшая активность пришлась на контракты, привязанные к криптовалютам биткоину, эфириуму и солане. В десятку наиболее востребованных инструментов также вошли контракты на акции нескольких иностранных компаний.

Неоактивы представляют собой фьючерсные контракты, стоимость которых связана с зарубежными акциями и криптовалютными индексами. Финансовый результат инвестора определяется при закрытии позиции по контракту.

В настоящее время на площадке доступно 65 таких инструментов. Среди них — контракты на ценные бумаги иностранных компаний и индексы пяти криптовалют: биткоина, эфириума, соланы, риппла и трона.

Правила доступа к торгам зависят от типа инструмента и категории инвестора. Неквалифицированным частным инвесторам для заключения сделок с неоактивами на акции необходимо предварительно пройти тестирование. Торговать контрактами на криптовалютные индексы и отдельные акции могут только квалифицированные инвесторы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)