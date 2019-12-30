Петербуржцы вышли на "протестное чаепитие" к Смольному 

Во вторник, 21 января, петербургские активисты вышли на "протестное чаепитие" к Смольному. Об этом сообщается в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".
Активисты требовали от властей Петербурга обсуждений застройки зелёной зоны на Смольнинской набережной.
"На этот раз мы собрались не на теплой кухне, а прямо у здания, где работает губернатор Петербурга",
—отметили активисты.
Петербуржцы принесли с собой термос и пряники. Однако никто из правительства к ним не вышел. Зато к активистам подошли пять правоохранителей, которые проверили у них документы.
Ранее мы сообщали о том, что в городском суде Петербурга подтвердили законность застройки участка на Смольной набережной.
Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк
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