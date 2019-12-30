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Петербуржцы вышли на "протестное чаепитие" к Смольному 
Сегодня, 12:35
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы вышли на "протестное чаепитие" к Смольному 

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Активисты пригласили всех несогласных с застройкой зелёной зоны на Смольнинской набережной выйти к зданию городского правительства.

Во вторник, 21 января, петербургские активисты вышли на "протестное чаепитие" к Смольному. Об этом сообщается в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Активисты требовали от властей Петербурга обсуждений застройки зелёной зоны на Смольнинской набережной.

"На этот раз мы собрались не на теплой кухне, а прямо у здания, где работает губернатор Петербурга",

 —отметили активисты.

Петербуржцы принесли с собой термос и пряники. Однако никто из правительства к ним не вышел. Зато к активистам подошли пять правоохранителей, которые проверили у них документы. 

Ранее мы сообщали о том, что в городском суде Петербурга подтвердили законность застройки участка на Смольной набережной.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк

Теги: новости спб, общество, сад на неве, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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