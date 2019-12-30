Петербуржцы вышли на "протестное чаепитие" к Смольному 

Активисты пригласили всех несогласных с застройкой зелёной зоны на Смольнинской набережной выйти к зданию городского правительства.

Во вторник, 21 января, петербургские активисты вышли на "протестное чаепитие" к Смольному. Об этом сообщается в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте".

Активисты требовали от властей Петербурга обсуждений застройки зелёной зоны на Смольнинской набережной.

"На этот раз мы собрались не на теплой кухне, а прямо у здания, где работает губернатор Петербурга", —отметили активисты.

Петербуржцы принесли с собой термос и пряники. Однако никто из правительства к ним не вышел. Зато к активистам подошли пять правоохранителей, которые проверили у них документы.

Ранее мы сообщали о том, что в городском суде Петербурга подтвердили законность застройки участка на Смольной набережной.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк