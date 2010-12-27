Петербург занял второе место в рейтинге городов России по потреблению вина

В январе 2019 года жители Северной столицы в среднем употребляли по 0,5 литров на человека.

Санкт-Петербург занял второе место в списке городов России по потреблению вина. Согласно статистике, в январе 2019 года один житель Северной столицы в среднем выпивал по 0,5 литров вина. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты исследования Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя.

При этом больше всего пьют в Ненецком автономном округе (0,65 литра на человека). Третье место поделили между собой Московская область, Карелия и Мурманская область. Жители этих регионов в среднем употребили 0,4 литра напитка за месяц.

Ранее мы писали, что в рейтинге лучших театральных городов России Петербург занял второе место.

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