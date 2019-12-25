На закупках Петербург сэкономил более 10 млрд рублей с начала года

В Петербурге на одну госзакупку приходится в среднем 3 заявки.

В Петербурге на одну государственную закупку в среднем приходится 3 заявки. Это на 0,5 больше среднероссийского показателя. Такие данные привели в аппарате вице-губернатора — руководителя администрации губернатора города Валерия Москаленко.

За 9 месяцев 2026 года городские государственные заказчики заключили контракты на 535,5 млрд рублей. Это 90,6 % от общего объема запланированных закупок и на 2 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Москаленко, по 9 проектам контрактация достигла 100 %. Среди них — "Региональная и местная дорожная сеть", "Все лучшее детям", программы по борьбе с гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проект "Поддержка семьи".

Экономия по итогам закупочных процедур за январь–сентябрь составила 10,4 млрд рублей. При этом на закупки у субъектов малого бизнеса пришлось 84,8 млрд рублей — практически треть общего объема городских закупок.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv