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Петербург второй год подряд признают лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса
Сегодня, 10:43
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Петербург второй год подряд признают лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

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От имени Северной столицы награду получил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В субботу, 27 ноября, в столице провели церемонию награждения победителей Национальной гостиничной премии-2020. Петербург выиграл в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением более 1 млн человек". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Известно, что город на Неве уже второй раз одержал победу в конкурсе. Эксперты оценивали участников по событийному календарю, развитию транспортной инфраструктуры, экономическому потенциалу, квалифицированным сотрудникам. Сначала учитывались мнения пользователей на сайте Премии, а во втором туре - решения жюри. 

В этом году было выделено 36 номинаций, в которых соревновались города-участники. За наградой от имени Петербурга пришел председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он отметил, что пандемия не мешает городу сохранить высокие рейтинги в гостиничном бизнесе. 

Ранее на Piter.tv сообщили,  как украсят город к Новому году.

Фото: Pexels

Теги: город-музей, гостиницы, комитет по туризму, лучший город для ведения гостиничного бизнеса, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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