Петербург второй год подряд признают лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

От имени Северной столицы награду получил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В субботу, 27 ноября, в столице провели церемонию награждения победителей Национальной гостиничной премии-2020. Петербург выиграл в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением более 1 млн человек". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Известно, что город на Неве уже второй раз одержал победу в конкурсе. Эксперты оценивали участников по событийному календарю, развитию транспортной инфраструктуры, экономическому потенциалу, квалифицированным сотрудникам. Сначала учитывались мнения пользователей на сайте Премии, а во втором туре - решения жюри.

В этом году было выделено 36 номинаций, в которых соревновались города-участники. За наградой от имени Петербурга пришел председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он отметил, что пандемия не мешает городу сохранить высокие рейтинги в гостиничном бизнесе.

Ранее на Piter.tv сообщили, как украсят город к Новому году.

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