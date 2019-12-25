Петербург не попал в статистику по смертности от коронавируса за сутки

Первое место в списке у Москвы, где зарегистрировали 72 новых летальных случаев.

Петербург впервые за долгое время не попал в статистику по смертности от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 303 новых летальных случаев от КОВИД. Больше всего умерших в Москве – 72 смерти. Далее следуют Ростовская область и Красноярский край (по 13), Московская, Нижегородская, Иркутская области (по 12), Свердловская область, Алтайский край, Республика Бурятия (по 10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии КОВИД унес жизни 33 489 россиян, выздоровели 1 453 849 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 2000 человек.

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