Петербург вошел в топ популярных направлений для экскурсионных поездок летом

Северная столица стала лидером в пятерке.

Петербург и Москва стали лидерами среди экскурсионных направлений в этом летнем сезоне. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Так, в число желающих отправиться на культурный отдых в город на Неве выросло за год на 35 процентов. Увеличился спрос и на поездки в столице, прирост составил 30 процентов. В тройку популярных город замкнула Казань, в которую россияне стали ездить чаще на 25 процентов. В рейтинг вошли Карелия и маршрут по "Золоту кольцу".

Отметим, что трёхдневный тур на двоих в Северную столицу без трат на дорогу обойдется в 10,9 тыс. рублей. Москва в этом вопросе дешевле на 2,2 тыс. рублей. Отдых в Казани обойдется в 14 тыс. рублей, но в такую поездку входит и перелет.

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Фото: Piter.tv