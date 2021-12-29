Исследование проводили в январе этого года, в нем приняли участие 7000 человек.

Петербург вошел в рейтинг лучших городов для успешной карьеры по мнению жителей России. Результаты исследования привели аналитики сервиса Работа.ру.

По результатам опроса на первом месте оказалась Москва (76%), на втором месте расположился Петербург (52%). Именно в столицах жители видят карьерные перспективы.

Построить карьеру, по мнению горожан, можно в Сочи (18%), Краснодаре (17%) и Новосибирске (14%). В топ-10 также попали Калининград (12%), Владивосток (11%) и Тюмень (10%).

Ранее стало известно, каким специалистам в Петербурге готовы платить больше 250 тысяч рублей.

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