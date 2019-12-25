Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и СНГ

Петербург стал одним из десяти самых мужественных городов России и СНГ, такой необычный рейтинг составил по результатам опроса портал "ТурСтат"накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества.
Кроме Северной столице в списке значатся Москва, Краснодар, Екатеринбург, Минск, Челябинск, Казань, Уфа, Нур-Султан, Ростов-на-Дону.
За "мужественную" Москву проголосовали 14% опрошенных, Екатеринбург завоевал симпатии 11% респондентов, Минск – 10 %. Петербург признали мужественным 5% голосовавших, Казань и Уфа взяли по 4% голосов.
Также Петербург вошел в топ-3 популярных городов России для влюбленных.
Фото: pixabay
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