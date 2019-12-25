Петербург вошел в число регионов России с наименьшим уровнем коррупции

В последние годы уровень коррупционной преступности в нашей стране остается стабильным.

Генпрокуратура России составила список регионов, где самый высокий и низкий уровень коррупции. Эти сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, пишут РИА Новости.

В десятку регионов с самым высоким коррупционным уровнем включили Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. В этих регионах коэффициент преступности варьируется от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения.

Наименьший уровень коррупции выявлен в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком АО. Коэффициент преступности здесь варьируется от 6,41 до 9,94 на 100 тысяч населения.

В целом по России уровень коррупционной преступности остается стабильным в последние годы. По данным Генпрокуратуры, в 2019 году он составил 21,1 на 100 тысяч населения. В 2018 году был 20,8.

Ранее мы писали, что российские чиновники стали "рекордсменами" по коррупции.

Фото: pixabay.com