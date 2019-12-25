Петербург переходит на новый региональный экспортный стандарт

Северная столица занимает первое место по объему экспорта кораблей, легковых автомобилей и фармацевтической продукции.

В будущем, 2022 году в Петербурге собираются внедрить новый региональный экспортный стандарт 2.0, благодаря которому унифицируется и будет развиваться система поддержки международной торговли, передает телеканал "Санкт-Петербург".

На дискуссионной площадке "Точка кипения" представители Смольного совместно с коллегами из центра поддержки экспорта и соседних регионов обсуждали новый комплекс мер по стимулированию как крупных петербургских экспортеров, так и новых игроков рынка. Отмечается, что некоторые меры уже разработали, они пользуются спросом у средних и малых предпринимателей.

Наше направление – это развитие малого и среднего бизнеса в части экспорта. Ну, экспорт вообще мерило конкурентоспособности компании. отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик

Чиновники отметили, что Северная столица является одним из крупнейших экспортных субъектов страны и занимает первое место в топе по объему экспорта кораблей, легковых автомобилей и фармацевтической продукции.

Систему тестируют в 11 субъектах государства и должна заработать к 2024 году.

Ранее мы писали, что в Ленобласти заработала горячая линия для сообщений о контрафактной продукции.

Фото: Piter.tv