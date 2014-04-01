Петербург субсидирует сурдоперевод спектаклей

В Петербурге станет больше театров, которые будут показывать спектакли с сурдопереводом. Постановление о выделении субсидий на сурдоперевод для социально ориентированных "культурных" НКО уже подписано. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Мы поставили задачу развивать Петербург как комфортный город для всех жителей, независимо от особенностей здоровья. Важно, чтобы с постановками могли познакомиться и люди, у которых есть проблемы со слухом
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Социально ориентированные НКО, работающие в сфере культуры, получат из бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок и на создание к ним тифлокомментариев. Также аналогичные субсудии планируют ввести для негосударственных театров.
БДТ предлагает создать надувной театр на 500 зрителей.
Фото: Piter.tv
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