Петербург субсидирует сурдоперевод спектаклей

Социально ориентированные НКО, работающие в сфере культуры, получат из бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок.

В Петербурге станет больше театров, которые будут показывать спектакли с сурдопереводом. Постановление о выделении субсидий на сурдоперевод для социально ориентированных "культурных" НКО уже подписано. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мы поставили задачу развивать Петербург как комфортный город для всех жителей, независимо от особенностей здоровья. Важно, чтобы с постановками могли познакомиться и люди, у которых есть проблемы со слухом Александр Беглов, губернатор Петербурга

Социально ориентированные НКО, работающие в сфере культуры, получат из бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок и на создание к ним тифлокомментариев. Также аналогичные субсудии планируют ввести для негосударственных театров.

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Фото: Piter.tv