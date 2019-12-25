Петербург стремится к новому рекорду плюсовой температуры

Город накроют облака, которые принесут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погоду в Петербурге во вторник, 11 февраля, определит южная, теплая часть мощного циклонического вихря. Об этом в Facebook сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге столбик термометра поднимется до +3..+5 градусов, в Ленобласти – до 0..+5 градусов. Город накроют облака, которые принесут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с юго-запада. Атмосферное давление подрастет до 735 мм рт. ст., что по-прежнему ниже нормы.

Максимальный рекорд в +5,2 градуса был зафиксирован в 2015 году.

Фото: Piter.TV