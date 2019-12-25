Давление в Петербурге 10 февраля опустится до рекордно низких значений

В первый рабочий день в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Погоду в Северной столице сформирует мощный и глубокий циклон. В течение дня ожидаются небольшие осадки и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 2-4 градуса.
При этом, атмосферное давление упадёт до 728 миллиметров ртутного столба, что намного ниже нормы. Такого давления не было с 1966 года.
В понедельник в Петербурге потеплеет.
Фото: pixabay
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