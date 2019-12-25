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Давление в Петербурге 10 февраля опустится до рекордно низких значений
Сегодня, 10:15
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nastya960

Давление в Петербурге 10 февраля опустится до рекордно низких значений

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Такого давления не было с 1966 года.

В первый рабочий день в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в Северной столице сформирует мощный и глубокий циклон. В течение дня ожидаются небольшие осадки и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 2-4 градуса.

При этом, атмосферное давление упадёт до 728 миллиметров ртутного столба, что намного ниже нормы. Такого давления не было с 1966 года.  

В понедельник в Петербурге потеплеет.

Фото: pixabay 

Теги: атмосферное давление, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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