Давление в Петербурге 10 февраля опустится до рекордно низких значений

Такого давления не было с 1966 года.

В первый рабочий день в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в Северной столице сформирует мощный и глубокий циклон. В течение дня ожидаются небольшие осадки и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 2-4 градуса.

При этом, атмосферное давление упадёт до 728 миллиметров ртутного столба, что намного ниже нормы. Такого давления не было с 1966 года.

В понедельник в Петербурге потеплеет.

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