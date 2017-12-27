Петербург станет столицей медицинского туризма России

Проект стартует в марте, сейчас ведётся набор персонала.

Сегодня глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мукашев заявил о старте набора персонала для запуска всероссийского проекта по превращению Санкт-Петербурга в столицу медицинского туризма.

"Структура создана, она начнет работать в марте 2018 года. Сейчас подбираем персонал, взаимодействуем с клиниками и больницами с лучшими практиками", - цитирует слова Мукашева ТАСС.

В эту систему будут собраны 20 лучших медицинских учреждений Петербурга. Программа позволит подобрать интересующий туриста тип услуги и осуществить ее качественное оказание в этих учреждениях. Среди них генная терапия, стоматология, лечение онкологии, проведение операция, пластическая хирургия и многое другое.

Напомним, Piter.TV ранее писал что депутаты хотят запретить рекламу лекарств на радио и ТВ.