Петербург стал одним из самых популярных направлений после новогодних каникул

Северная столица заняла вторе место в топе российских городов, которые были наиболее популярны для путешественников страны после новогодних пращников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.
Также в первую тройку вошли российская столица и Сочи. Билеты в Москву и Петербург часто берут жители Самары, Мурманска и Махачкалы.
Десятку направлений кажется пополнили Минеральные воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. В целом за январь по данным сервиса на внутренние рейсы приходится 80% бронирований авиабилетов.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти открылись пункты приема отслуживших елок.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все