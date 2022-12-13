Петербург стал одним из самых популярных направлений после новогодних каникул

Также в тройке востребованных у путешественников городов оказались Москва и Сочи.

Северная столица заняла вторе место в топе российских городов, которые были наиболее популярны для путешественников страны после новогодних пращников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

Также в первую тройку вошли российская столица и Сочи. Билеты в Москву и Петербург часто берут жители Самары, Мурманска и Махачкалы.

Десятку направлений кажется пополнили Минеральные воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. В целом за январь по данным сервиса на внутренние рейсы приходится 80% бронирований авиабилетов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти открылись пункты приема отслуживших елок.

Фото: Piter.TV