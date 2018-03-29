За все время пандемии коронавирус перенесли 560 785 петербуржцев.

Петербург стал лидером среди городов России по числу заболевших ковидом в сутки: за сутки коронавирусом заболели 1636 человек, а накануне – 1156 петербуржцев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 18 августа.

Так, Северной столице удалось обогнать Москву – за сутки ковидом заболели 1590 человек. На третьем месте находится Московская область – 1240 человек. По всей России за сутки заболели 20 914 человек.

За все время пандемии коронавирус перенесли 6 663 473 россияна, в Петербурге – 560 785 человек.

Тем не менее, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город спускается с высокого плато по коронавирусу. Эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется.

Фото: Piter.tv