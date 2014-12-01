Петербург лидирует среди других регионов по объемам экспорта судов, автомобилей и тракторов

Губернатор отметил, что высокие показатели были достигнуты благодаря развитию многоотраслевой экономики города.

В пятницу, 3 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке специалисты обсудили итоги развития экспорта и меры поддержки предприятий в стране. Стало известно, что Петербург стал лидером среди регионов по объемам экспорта специализированных судов, легковых автомобилей и кузовов, тракторов и тягачей, передает Смольный.

Также Петербург занял второе место в рейтинге регионов экспорту грузовых и пассажирских судов, специализированного автотранспорта, электрических двигателей и генераторов, деревянных строительных изделий.

По словам губернатора Александра Беглова, такие показатели стали реальными благодаря развитию многоотраслевой экономики города и принятию мер поддержки промышленности и предприятий-экспортеров. Так, Смольный полностью компенсирует затраты на сертификацию экспортных товаров компаниям и на 80% компенсирует затраты на участие в международных выставках.

Также с этого года компании начнут подавать заявки на компенсацию затрат в электронном виде, а со следующего в Петербурге появится экспортный стандарт.

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Фото: Piter.tv