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Петербург стал девятым среди регионов с зарплатой выше средней
Сегодня, 10:41
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Петербург стал девятым среди регионов с зарплатой выше средней

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Число сотрудников с таким заработком в городе составило 46,1%.

Северная столица расположилась на 9-ом месте в рейтинге российских регионов по доле сотрудников с заработной платой выше среднего по стране. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости.

Как выяснилось, доля работников с таим заработком в Петербурге составила 46,1%. При этом двух средних зарплат по стране зарабатывают 14,7% города на Неве.

В начале рейтинга оказались Ямало-Ненецкий (71,9%), Чукотский (59,3%) и Ненецкий (58,5%) округа. Столица РФ стала восьмой в списке (46,8%), а Ленобласть продемонстрировала показатель 31,4%, войдя в двадцатку.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял вторую строчку по травмоопасности самокатов среди российских городов.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплаты спб, карьера, рейтинг регионов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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