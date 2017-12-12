Петербург стал девятым среди регионов с зарплатой выше средней

Число сотрудников с таким заработком в городе составило 46,1%.

Северная столица расположилась на 9-ом месте в рейтинге российских регионов по доле сотрудников с заработной платой выше среднего по стране. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости.

Как выяснилось, доля работников с таим заработком в Петербурге составила 46,1%. При этом двух средних зарплат по стране зарабатывают 14,7% города на Неве.

В начале рейтинга оказались Ямало-Ненецкий (71,9%), Чукотский (59,3%) и Ненецкий (58,5%) округа. Столица РФ стала восьмой в списке (46,8%), а Ленобласть продемонстрировала показатель 31,4%, войдя в двадцатку.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял вторую строчку по травмоопасности самокатов среди российских городов.

Фото: Piter.TV