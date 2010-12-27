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Фасад филиала библиотеки Маяковского обновят к январю
Сегодня, 18:38
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Фасад филиала библиотеки Маяковского обновят к январю

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Петербуржцы были недовольны аварийной ситуацией с фасадом.

В филиале библиотеки имени Маяковского в Красногвардейском районе хотели несколько десятилетий сделать капитальный ремонт фасада, но занялись им только в августе 2019. Ожидается что все работы завершатся в январе 2020. Александр Беглов проверил ход работ, а также оценил современный формат работы библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. 

В учреждении по адресу Большеохтинский проспект, 8 есть 3D оборудование, а также доступ к 27 полнотекстовым базам данных, среди которых, например - Национальная электронная библиотека, ресурсы Исторического архива Северной столицы. 

На данный момент ремонт фасада завершен на 90%. В прошлый рабочий объезд губернатора местные жители были недовольны его состоянием. В здании отремонтировали балконные плиты, обновили облицовку балконов, заменили стекла в местах общего пользования, а также выполнили окрашивание. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как борются с должниками в библиотеке Маяковского. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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