Петербургские аппараты ИВЛ получают три региона России

Производством оборудования в городе занимается АО "Завод "Электромедоборудование".

Петербург поставил производимые в городе аппараты искусственной вентиляции легких в три российских региона. Как сообщила пресс-служба Смольного, оборудование получают Новгородская, Московская и Белгородская области, из петербургских учреждений заявок не поступало.

Единственным производителем аппаратов ИВЛ в Северной столице является АО "Завод "Электромедоборудование", организация разрабатывает аппараты под названием "ЭМО-500". Отмечается, что в марте предприятие было в предбанкротном состоянии, но смогло восстановиться благодаря поддержке петербургских властей и кооперации с АО "Научный центр прикладной электродинамики".

Также в Петербурге работает предприятие "Красногвардеец", выпускающее аппараты для ингаляционного наркоза "Орфей-М". Оборудование может работать в режиме ИВЛ.

Эксперт рассказал, насколько объективна оофициальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: mfhc.ru