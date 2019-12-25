Петербург получил первенство по бронированию жилья в Новый год

В список самых популярных регионов среди туристов не вошел в этом году Крым.

Спрос на жилье в Петербурге в новогодние праздники является самым высоким в стране. В список привлекательных городов для встречи Нового года и Рождества вошли Москва, Казань, Сочи. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на сервис "Суточно.ру".

Добавим, что за год средняя стоимость жилья подскочила на почти на 20 процентов. За ночь в съемной квартире туристу придется отдать около 4,5 тыс. рублей.

Известно, что в список самых популярных регионов среди туристов не вошел в этом году Крым. Теперь россияне выбирают Беларусь.

Ранее на Piter.tv: в столице Сербии открыли информационный деловой центр Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"