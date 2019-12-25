Петербург поборется за звание культурного лидера в World Travel Awards 2020

За это звание борются Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро и Пекин.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что Петербург примет участие в World Travel Awards 2020. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

По словам основателя премии Грэм Кук отметил, что программа World Travel Awards 2020 получила рекордное количество голосов. Отмечается, что за звание лучшего туристического города поборются: Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро и Пекин.

Власти Петербурга заявили, что город должен успеть принять участие в распределении туристических потоков.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг Петербург может снова поставить температурный рекорд.

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