В четверг Петербург может снова поставить температурный рекорд

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1978 году.

В четверг, 19 ноября, синоптики прогнозируют исторический рекорд для Петербурга. Выпавший сегодня утром снег растает, в городе потеплеет.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", активный атмосферный фронт пройдет и начнется потепление. Специалисты предполагают, что температура воздуха прогреется до +9°C…+11 °C.Вероятно, завтра будет зафиксирован новый исторический температурный рекорд. Прошлый был зафиксирован в 1978 году и составил +9,0 °C.

Ранее мы писали, что в четверг порывы ветра в Петербурге достигнут 18 м/с.

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