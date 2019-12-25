Петербург планирует взять во временное пользование 280 комплексов фотовидеофиксации ПДД

Соответствующие закупки разместил комитет по госзаказу. Места установки аппаратуры указаны в документации.

Санкт-Петербург планирует взять во временное пользование 280 стационарных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений правил дорожного движения. Две соответствующие закупки разместил комитет по государственному заказу.

Непосредственным заказчиком выступает городской мониторинговый центр.

В рамках первой закупки предполагается приобрести 60 комплексов. "Количество арендуемых комплексов ФВФ "Перекресток" составляет 40 единиц, количество арендуемых комплексов ФВФ "Линейный" составляет 20 единиц", - говорится в документации.

Рсположить их предполагается на перекрестках и на подъездам к ним. В документации закупки (ее вложения) указаны, кстати, места, где будет находиться эта аппаратура.

Финансирование программы рассчитано на 3 года – 2021-2023. Его общий объем – 754 млн рублей. Выделение средств расписано по годам.

Цель второй закупки – получить 220 опять-таки стационарных комплексов для наблюдения на магистралях города. "Количество арендуемых комплексов ФВФ составляет 220 единиц", - указано в документации, там так же, как и в первой закупке, есть примерные адреса установки. Здесь финансирование также расписано на 3 года, объем его – 990 млн рублей.

Заявки по обеим закупкам принимаются до 29 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, общественный транспорт Петербурга признали соответствующим международным требованиям.

Фото: Pixabay.com