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Петербург планирует развивать экотуризм вместе с Мурманской областью
Сегодня, 17:57
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lizapoluda

Петербург планирует развивать экотуризм вместе с Мурманской областью

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Также активно обсуждаются вопросы по совместному освоению Арктики.

В субботу, 19 сентября, на форуме "Доступная Арктика" прошла рабочая встреча  губернаторов Петербурга и Мурманской области по вопросам экономического сотрудничества города и региона. Одним из самых плодотворных направлений взаимодействия назван экотуризм. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, субъекты планируют взаимодействовать в сферах здравоохранения и культуры, энергосбережения и построения бизнеса.

Глава Петербурга отметил, что Петербург также заинтересован в обсуждении вопросов изучения Арктики. В 2018 году на Петербургском международным экономическим форуме был заключен протокол по этому направлению. В скором времени при поддержке "Атомфлота"  между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом будет организовано курсирование лихтеровоза-контейнеровоза "Севморпуть". Он будет экспортировать из Петербурга промышленные товары и импортировать рыбную продукцию.

Со стороны Мурманской области также организовываются различные выставочные экспозиции и конгрессные мероприятия для малого и среднего бизнеса города.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург и Рязань намерены обновить договор о сотрудничестве.

Фото: Pixabay

Теги: арктика, мурманская область, санкт-петербург, экотуризм
Категории: Лента новостей,

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