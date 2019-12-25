Петербург планирует развивать экотуризм вместе с Мурманской областью

Также активно обсуждаются вопросы по совместному освоению Арктики.

В субботу, 19 сентября, на форуме "Доступная Арктика" прошла рабочая встреча губернаторов Петербурга и Мурманской области по вопросам экономического сотрудничества города и региона. Одним из самых плодотворных направлений взаимодействия назван экотуризм. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.



Кроме того, субъекты планируют взаимодействовать в сферах здравоохранения и культуры, энергосбережения и построения бизнеса.



Глава Петербурга отметил, что Петербург также заинтересован в обсуждении вопросов изучения Арктики. В 2018 году на Петербургском международным экономическим форуме был заключен протокол по этому направлению. В скором времени при поддержке "Атомфлота" между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом будет организовано курсирование лихтеровоза-контейнеровоза "Севморпуть". Он будет экспортировать из Петербурга промышленные товары и импортировать рыбную продукцию.



Со стороны Мурманской области также организовываются различные выставочные экспозиции и конгрессные мероприятия для малого и среднего бизнеса города.



Ранее мы рассказали о том, что Петербург и Рязань намерены обновить договор о сотрудничестве.



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