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Губернаторы Петербурга и Рязанской области намерены обновить договор о сотрудничестве
Сегодня, 13:45
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Губернаторы Петербурга и Рязанской области намерены обновить договор о сотрудничестве

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Главы двух регионов накануне обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе обсуждения ряда вопросов между губернатором Петербурга и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым стороны договорились обновить соглашение о сотрудничестве регионов в разных сферах деятельности, подписанное в 1996 году

Как сообщила пресс-служба Смольного 19 сентября, главы регионов отметили хороший уровень экономического взаимодействия.

Из Петербурга в Рязанскую область отправляются продукты питания, лифты, чистящие средства и лакокрасочные материалы. В обратном направлении – кровельные и гидроизоляционные материалы, аккумуляторы, сырные продукты. В числе перспективных направлений сотрудничества отмечается в медико-фармацевтическая отрасль. 

Отмечается, что в Петербурге учатся 680 студентов и аспирантов из Рязанской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: договор, петербург, рязанская область, соглашение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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