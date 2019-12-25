Губернаторы Петербурга и Рязанской области намерены обновить договор о сотрудничестве

Главы двух регионов накануне обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе обсуждения ряда вопросов между губернатором Петербурга и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым стороны договорились обновить соглашение о сотрудничестве регионов в разных сферах деятельности, подписанное в 1996 году

Как сообщила пресс-служба Смольного 19 сентября, главы регионов отметили хороший уровень экономического взаимодействия.

Из Петербурга в Рязанскую область отправляются продукты питания, лифты, чистящие средства и лакокрасочные материалы. В обратном направлении – кровельные и гидроизоляционные материалы, аккумуляторы, сырные продукты. В числе перспективных направлений сотрудничества отмечается в медико-фармацевтическая отрасль.

Отмечается, что в Петербурге учатся 680 студентов и аспирантов из Рязанской области.

Фото: Piter.tv