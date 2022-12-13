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Петербург оказался в топе-3 самых популярных направлений весеннего отдыха россиян
Сегодня, 13:57
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Петербург оказался в топе-3 самых популярных направлений весеннего отдыха россиян

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За границу планируют отправиться лишь 30% опрошенных жителей страны.

Северная столица заняла третье место среди наиболее популярных направлений весеннего отдыха у россиян по версии сервиса OneTwoTrip. Об этом пишет RT.

За границу планируют отправиться лишь 30% из 1618 опрошенных жителей страны. Наиболее популярным направлением традиционно стала Турция, куда планируют поехать 11,2% респондентов. Ещё 10,1% выбрали Минеральные Воды и Кисловодск.

Кроме того,  достаточно востребованными городами для путешествий являются Калининград, Дагестан, Сочи, Ереван, Алтай, Казань и Таиланд.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти на поддержку туризма выделят 176 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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