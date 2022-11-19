Петербург оказался шестым в списке регионов РФ по доходам населения

Ленобласть заняла 21-ую строчку.

Северная столица оказалась шестой в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Список представило издание РИА Новости.

Так, доход среднестатистического петербуржца превышает стоимость фиксированного оборота товаров и услуг в 2,31 раза. При этом доля населения Северной столицы, которая находится за чертой бедности, уменьшилась на 0,5 п.п. до 4,5% за год. В качестве лидирующих регионов в списке оказались Ямало-Ненецкий (3,24) и Ненецкий (2,97) автономные округа, а также Москва (2,63). В конце списка находятся Тыва и Ингушетия с показателями 1,01 и 1,00 соответственно. Ленобласть заняла 21-ую строчку.

Добавим, что за прошлый год реальные доходы граждан страны уменьшились на 1%. Уровень соотношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров возрос на 0,01. Кроме того, 14,3 млн человек (9,8% населения) жили за чертой бедности.

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Фото: Piter.TV