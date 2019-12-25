Петербург оказался на периферии антициклона 26 февраля

Температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей.

В субботу, 26 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге постепенно перейдет под управление гребня антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей и будет на 4-5 градусов выше средних многолетних показателей. Столбики термометров в городе покажут 0…+2 градуса, в Ленобласти -3…+2. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Воскресенье выдастся без осадков, выглянет солнце. В ночь на 27 февраля заметно похолодает, но днем столбики термометров вновь устремятся к нулевой отметке.

Ранее мы писали, что в Петербурге открыли затворы дамбы, угроза наводнения миновала.

Фото: Instagram / svetlanapercemli