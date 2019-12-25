Петербург не может отправить домой мигрантов-нелегалов из-за закрытого авиасообщения

В центре для временного размещения также не осталось мест для нарушителей.

В Петербурге и Ленобласти полиция вынуждена прекратить оформлять мигрантов-нарушителей, поскольку отправить их на Родину невозможно из-за прекращенного авиасообщения в период пандемии коронавируса. Кроме того, в специальном центре для временного размещения не осталось мест для новых нарушителей. Об этом рассказали 47news.

В полицейском Главке подписали приказ, согласно которому подчиненные временно не могут оформлять "материалы в сфере миграции". Возможно, нарушителей-иностранцев будут помещать под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге задержали подозреваемого в содействии террористам мигранта.

Фото: Piter.TV