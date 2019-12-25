Петербург выделит 335 млрд рублей на поддержку пожилых горожан

В городе модернизируют "серебряные центры" и расширят программы медицинской помощи.

Власти Петербурга направят 335 млрд рублей на социальную поддержку жителей в рамках трехлетнего бюджета. Одним из приоритетных направлений станет помощь пожилым горожанам. Об этом сообщили в официальном канале городского правительства в мессенджере "Макс".

В Северной столице продолжат развивать сеть "серебряных центров". На эти цели предусмотрели 4 млрд рублей. В ближайшее время начнется проектирование 11 новых площадок, а существующие учреждения отремонтируют и модернизируют.

Программа "Серебряная карта" также получит финансирование. Электронные сертификаты номиналом 1,5 тыс. рублей для посещения музеев оформили более 175 тыс. петербуржцев старшего возраста. С их помощью горожане уже совершили около 200 тыс. визитов. В 2027 году на продолжение программы выделят 300 млн рублей.

Более 30 млн рублей направят на проведение "Танцевальных веранд". В следующем году для участников подготовят 12 программ. Еще около 100 млн рублей предусмотрели на оздоровительные мероприятия, которые смогут посетить 33 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что петербуржец выиграл 20 млн рублей в лотерею после вещего сна.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)