Петербург намерен потратить почти полмиллиона рублей на строительство детского сада в Невском районе

Учреждение сможет принять 200 ребят.

Комитет госзаказа Петербурга ищет будущего исполнителя работ по строительству нового детского садика на Русановской улице в Невском районе. Судя по информации портала госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта на возведение объекта составляет 489 млн рублей.

Учреждение вблизи Октябрьской набережной будет рассчитано на 200 мест. В нём организуют 11 групповых ячеек для малышей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет построить трехэтажное здание с отдельными раздевалками, туалетами, игровыми, буфетными и спальнями для каждой ячейки. Также проект включает в себя подвал с хозяйственными помещениями.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 сентября.

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Фото: Piter.TV