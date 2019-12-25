В России данные сохранились только по двум городам - Москве и Петербургу.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что Петербург на 69% по активности приблизился к показателям до пандемии. Об этом свидетельствую данные сервиса "Яндекс".

Теперь аналитики оценивают ситуацию с "оживленностью в городе" с помощью процентов. Так, 0% означает пустые улицы, а 100% — максимальное количество человек, которые вышли на прогулку. В настоящий момент в городе 1,3 балла по самоизоляции, что является "красной зоной".

Стоит отметить, что среди 42 городов мира Петербург находится на 18 месте по активности.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы подали в суд на власть за незаконную самоизоляцию.

Фото:pixabay