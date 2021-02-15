Петербург ищет подрядчика для проектировки и реконструкции участка Колпинского шоссе

Максимальная цена контракта составит 910,3 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проведение реконструкции участка Колпинского шоссе. Как выяснил Piter.TV, представленная на сайте госзакупок цена контракта равна 910,3 млн рублей.

Речь идет об участке, проходящем от трассы М-10 "Россия" до Софийской улицы. Исполнителю предстоит установить на месте работ временные дорожные знаки, избавиться от зеленых насаждений, разобрать покрытия и фундаменты. Дорогу оснастят новыми бортовыми камнями, тротуарами и дорожками для велосипедистов. Также у дороги проведут озеленение и установят 91 светильник. Все этим мероприятия будут проделаны до 31 мая 2024 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 18 июля.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" закупит ещё 50 автобусов почти на миллиард рублей.

Фото: Piter.TV