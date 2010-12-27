Подписи под договором поставили председатель совета управляющих Центра Владимир Литвиненко и ректор альпийского вуза Вильфрид Айхельседер.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что Петербург подписал с Австрией соглашение о научном сотрудничестве. Об этом сообщают "Невские новости".

Известно, соглашение закреплено между представительством Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Техническим университетом Леобена.Свои подписи в документе оставили председатель совета управляющих Центра Владимир Литвиненко и ректор альпийского вуза Вильфрид Айхельседер.

Отмечается, что договор между Петербургом и Австрией — инвестиция в будущее.

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