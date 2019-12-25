Между Петербургом и Ленобластью создадут семь экотроп для прогулок на природе

Первая межрегиональная экотропа протяженностью более 40 км появится у Петербурга.

Петербург и Ленинградскую область планируют связать семью экологическими маршрутами до 2030 года. Работы над первой межрегиональной экотропой протяженностью более 40 км начались в июле 2026 года. Об этом сообщили по итогам совместного заседания координационного совета по вопросам социально-экономического развития регионов.

Первый маршрут получил название "Озерная тропа". В Петербурге он проходит через особо охраняемые природные территории "Озеро Щучье" и "Комаровский берег". В Ленинградской области маршрут охватывает поселок Ильичево Выборгского района, лесные участки и государственный природный заказник "Болото Ламмин-Суо".

В 2026 году регионы также планируют создать еще две экотропы. Маршрут "Таежный мир" пройдет вдоль русла реки Сестры и соединит территории от заказника "Сестрорецкое болото" до "Болота Ламмин-Суо". На тропе оборудуют спуски к реке, установят указатели и информационные таблички.

Второй маршрут назовут "Жемчужная тропа". Он соединит природный заказник "Линдуловская роща" в Ленинградской области с заказником "Гладышевский" в Петербурге. Проект предусматривает устройство настилов на труднодоступных участках, смотровых площадок, информационных щитов и малых архитектурных форм.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, совместные маршруты должны дать жителям обоих регионов дополнительные возможности для отдыха на природе и одновременно способствовать ее сохранению.

Ранее мы сообщили о том, что новые экотропа и экомаршрут откроют в Петербурге и Ленобласти в 2026 году.

Фото: Правительство Петербурга