Петербург и Геленджик зимой впервые соединит прямой авиарейс

Время в пути составит около 3,5 часов.

Авиакомпания Utair впервые в зимнем сезоне запустит прямой авиарейс между Петербургом и Геленджиком. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджика.

Ранее авиаперелеты из Петербурга в Геленджик и обратно осуществлялись только весной и летом. С 11 декабря самолеты будут регулярно летать между городами по пятницам. Из Пулково лайнер будет отправляться в 10:50 и прибывать в Геленджик в 13:40. Обратный рейс запланирован на 14:40. Время в пути составит около 3,5 часов.

Для полетов задействовали воздушные суда Boeing 737 вместимостью до 168 кресел. Стоимость билетов начинается от 3 185 рублей.

Ранее мы писали, что вылет самолета из Петербурга в Москву задержали из-за драки пассажиров.

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