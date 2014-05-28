Петербург и Ереван будут развивать дипломатические и экономические отношения

Было принято решение активизировать деловое партнёрство и продолжить обмен опытом в сфере ЖКХ.

На деловом завтраке в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с мэром Еревана вопросы укрепления сотрудничества городов-побратимов. Глава столицы Армении Грачья Саргсян поддержал градоначальника города на Неве.

Было принято решение активизировать деловое партнёрство и продолжить обмен опытом в сфере ЖКХ. Кроме того, Беглов предложил укреплять торговые связи. Он отметил, что жители Северной столицы ценят высококачественную продукцию, которую поставляют из Армении.

В Смольном подчеркнули, что, несмотря на пандемию и закрытые границы, по итогам 2021 года товарооборот между Петербургом и Республикой Армения увеличился на 10 процентов, если сравнивать с 2020 годом.

Ранее на Piter.tv: Смольный договорился с "ОДК-Климов" о создании производства авиадвигателей.

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