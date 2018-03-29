На данный момент вырабатывается единая цифровая платформа контроля движения самокатов.

По итогам рабочего совещания вице-губернатора Станислава Казарина с представителями кикшеринговых компаний, предоставляющих услуги по аренде самокатов, стало известно, что Петербург готовится стать столицей самокатов, сообщили в Смольном.

Специалисты обсудили создание единой городской цифровой платформы "Я в пути", которая должна объединить все виды транспорта, в том числе личный и арендный. Платформу планируется создать в рамках экосистемы городских сервисов. Благодаря такому сервису горожане смогут прокладывать комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку.

Петербург может стать столицей самокатов. На мой взгляд платформа "Я в пути" даст рынку возможность развиваться и находиться в постоянном открытом диалоге бизнеса с городом. директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий

По словам регионального координатора "Клуба лидеров" в Петербурге и области Вячеслава Трактовенко, разрабатывая концепцию, учитывались интересы всех сторон, и горожан, и города, и силовых ведомств, и бизнеса, а также был проанализирован опыт коллег из других стран.

При этом платформа не заменяет собой сервисы частных операторов, а несет интеграционную функцию, давая пользователям доступ сразу ко всем системам из одного окна. Вячеслав Трактовенко

Проект планирует реализоватьь в несколько этапов: сначала подключить кикшеринговые компании, потом парковки, а затем остальные виды транспорта. Пилотная версия платформы может появиться уже весной 2022 года.

Ранее мы писали, что комитет по транспорту предлагает районным администрациям забирать на хранение брошенные электросамокаты.

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