Дополнительную уборку провели в местах скопления людей – храмах и маршрутах к ним от станций метро.

Петербург чистят от снега в ночь перед Рождеством. О деталях уборки города в ночь на 7 января рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. Представители Смольного рассказали, что дополнительную уборку провели в местах, где вероятно скопление большого количества людей. К этом местам относятся храмы и иные культовые сооружения, прилегающие территории и маршруты к ним от станций метро и остановок общественного транспорта.

Кроме того, в течение среды дорожные предприятия убирали снег, чистили проезжие части и тротуары города от грязи. Специальными растворами обрабатывали дороги – там, где позволяла ситуация.

Всё 6 января город убирали 776 единиц техники и 1066 специалистов ручного труда, отметили в комитете. С восьми часов вечера на дежурство вышли 711 единиц техники и 365 дворников.

На Рождество в Петербурге ожидаются мороз и гололедица.

Фото: Piter.tv