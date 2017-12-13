Петербург "атакуют" приезжие мошенники из Монголии

В Петербурге участились случаи ограблений туристов мошенниками из Монголии.

Правоохранительные органы сообщили о наплыве в Северную столицу мошенников из Монголии. Полиция рассказала, что преступники напоминают японскую мафию: у них набиты определенные татуировки. Новый приток иностранцев ожидается к весне.

Одного из мигрантов представители власти задержали днем 14 февраля. Инцидент произошел недалеко от станции метро “Василеостровская”. Вместе с русским напарником мужчина незаконно забрал личные вещи у двух китайских туристов. В руки карманников попали мобильные телефоны жертв. Однако, по “горячим следам” удалось поймать грабителей и изъять у них украденное.

Полиция установила, что монголы приезжают “набегами”: они путешествуют от Сибири до севера России, попутно воруя у зазевавшихся жителей страны и зарубежных гостей. Некоторые из бандитов уже отбывали заключение на Родине или в Китае. Многие понимают русскую речь. В летний период в Северной столице периодически орудуют четверо монгольцев. И можно встретить у “Гостиного двора”. Тело мошенников покрыто татуированными символами: она наносят на себя буддистские знаки в перемешку с российскими тюремными фразами.

На территории Петербурга даже ловили девушку-карманника. При незаконной деятельности иностранка имела вполне официальную работу гидом-переводчиком.

