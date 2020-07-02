В четверг, 2 июля, стало известно о том, что песня Боба Марли "No Woman, No Cry" получила новый клип. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.
Ролик создан по случаю Международного дня регги, который по-традиции отмечают 2 июля. Режиссёром выступил Кристиан Меркадо Фигероа. В клипе показывают женщину, которая воспитывает своих детей на Ямайке, пока отец семейства работает таксистом в Нью-Йорке.
Ролик посмотрели 70 тысяч пользователей.
Ранее мы сообщали о том, что у Найка Борзова вышел клип "Слышу тьму".
Видео:Bob Marley/YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все