Режиссёром выступил Кристиан Меркадо Фигероа.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что песня Боба Марли "No Woman, No Cry" получила новый клип. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

Ролик создан по случаю Международного дня регги, который по-традиции отмечают 2 июля. Режиссёром выступил Кристиан Меркадо Фигероа. В клипе показывают женщину, которая воспитывает своих детей на Ямайке, пока отец семейства работает таксистом в Нью-Йорке.

Ролик посмотрели 70 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что у Найка Борзова вышел клип "Слышу тьму".

Видео:Bob Marley/YouTube