По его словам, попытки Киева и Вашингтона откреститься от этого инцидента смехотворны.

За атакой Украины беспилотниками на Кремль стоят Соединенные Штаты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера, 3 мая, в Кремле сообщили, что ночью киевский режим предпринял попытку нанесения удара беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина. По словам Пескова, попытки Киева и Вашингтона откреститься от этого инцидента смехотворны.

Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы.

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