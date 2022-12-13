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Песков: за атакой Украины на Кремль стоят США

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По его словам, попытки Киева и Вашингтона откреститься от этого инцидента смехотворны.

За атакой Украины беспилотниками на Кремль стоят Соединенные Штаты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера, 3 мая, в Кремле сообщили, что ночью киевский режим предпринял попытку нанесения удара беспилотниками по резиденции президента Владимира Путина. По словам Пескова, попытки Киева и Вашингтона откреститься от этого инцидента смехотворны.

Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле прокомментировали идею запретить дроны в День Победы.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, кремль, пресс-секретарь президента россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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