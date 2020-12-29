Песков: санкции ООН против КНДР не помешают развитию отношений с Россией

Москва сохраняет свою позицию во Всемирной организации по вопросу санкционного давления в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития двусторонних российско-северокорейских отношений. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистом Павлом Зарубиным сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос о том, как поддержка со стороны Кремля санкций против КНДР увязывается с построением отношений с Пхеньяном.
Абсолютно. Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Россия и КНДР сотрудничают во благо двух народов, а не против кого-то.
Фото и видео: Telegram / Зарубин
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